Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam
Chiều tối ngày 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 13/11. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-don-chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-valentina-matviyenko-tham-chinh-thuc-viet-nam-206863.html