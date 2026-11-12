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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối ngày 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 13/11. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Thời báo Tài chính
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko các đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko các đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko bắt tay trước khi tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko bắt tay trước khi tiến hành hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao hai bên hội đàm tại Nhà Quốc hội.

Hai nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao hai bên hội đàm tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại hội đàm.

Hà Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-don-chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-valentina-matviyenko-tham-chinh-thuc-viet-nam-206863.html