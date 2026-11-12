Chiều ngày 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba của bà Valentina Matviyenko, sau các chuyến thăm năm 2012 và 2017.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11.

Với hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Liên bang Nga đã vun đắp được nhiều thành quả trong hợp tác đa lĩnh vực. Quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, tham quan triển lãm ảnh về quan hệ giữa hai nước.

Tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới, nhất trí đẩy mạnh trao đổi cấp cao, hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hợp tác và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của hai nước bước vào hội đàm.