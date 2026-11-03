Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Thành Long)

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với công tác củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone xem triển lãm ảnh về quan hệ ngoại giao giữa hai nước. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung trước khi tiến vào Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Toàn cảnh Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)