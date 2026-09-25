Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển trọng tâm sang “nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi”

Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua dự thảo Báo cáo và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, phát biểu kết luận, thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong một giai đoạn có yêu cầu tổ chức và quản trị rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Sau sắp xếp, thành phố có 173 đảng bộ trực thuộc, phạm vi quản lý cán bộ rộng, đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý rất lớn. Trong bối cảnh đó, Thành ủy đã giữ được sự ổn định, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, không để phát sinh khoảng trống thẩm quyền, đồng thời từng bước chuyển trọng tâm từ “ổn định bộ máy” sang “nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi”.

"Chuyển động của bộ máy từ thành phố đến các sở, ngành, đến phường, xã, đặc biệt đối với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các đoàn thể có những mặt hết sức tích cực", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Trong đó, một trong những điểm nổi bật là chỉ trong vòng 5 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, đưa vào luật nhiều nội dung đột phá, có thể nói là mang tính lịch sử, thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động ban hành cơ chế chuyển tiếp về phân cấp quản lý cán bộ sau sắp xếp, sau đó tiếp tục chuẩn hóa bằng các quy định mới về phân cấp và tiêu chuẩn chức danh; ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

"Đây là những quyết định quan trọng thể hiện trách nhiệm chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy trong điều kiện bộ máy thay đổi nhanh, yêu cầu đối với cán bộ cơ sở tăng mạnh và khối lượng công việc được phân cấp ngày càng lớn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đoàn kiểm tra, giám sát cũng ghi nhận nhiều kết quả cụ thể trong quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ như: tăng cường, biệt phái công chức có chuyên môn về cơ sở; chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng; xây dựng công cụ KPI, phần mềm đánh giá; nỗ lực số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên và tổ chức đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Quốc hội, những kết quả ở Ban Tổ chức Thành ủy, phường Đức Nhuận, xã Đất Đỏ và các cơ sở khác là minh chứng cho hiệu lực lãnh đạo của Thành ủy khi chủ trương đã được chuyển hóa thành mô hình và sản phẩm cụ thể.

Về lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiều chương trình, kế hoạch hành động được ban hành kịp thời, phân công cơ quan chủ trì và gắn với nhiệm vụ phát triển của Thành phố. Đối với hạn chế được chỉ ra ở đợt 1, đến ngày 15/7/2026, 173/173 cấp ủy trực thuộc đã ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Thành ủy đã triển khai Bộ tiêu chí 6 nhóm để đánh giá chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng lên một bước là “đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình” sang “đã tạo ra chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì”. Có mục tiêu, sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ; bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi.

Phân cấp phải làm bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn

Về phân cấp quản lý cán bộ và chất lượng đội ngũ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc phân cấp, ủy quyền đã tạo điều kiện để cấp cơ sở chủ động hơn trong kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và xử lý công việc. Tuy nhiên, ở một số địa bàn, đội ngũ tham mưu còn mỏng, thiếu cán bộ chuyên môn sâu về khoa học - công nghệ, dữ liệu, chuyển đổi số; một số hồ sơ, quy trình và cơ chế phối hợp ngành dọc còn cần tiếp tục chuẩn hóa.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc: giao thẩm quyền phải đồng thời giao điều kiện thực hiện; cấp trực tiếp quản lý, phân công, sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra; cơ quan tham mưu Thành ủy phải tăng hướng dẫn, giám sát và cảnh báo sớm các rủi ro phát sinh.

Phân cấp phải làm bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Về quy hoạch, bố trí, luân chuyển và đánh giá cán bộ, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, công tác quy hoạch và bố trí cán bộ đã được triển khai với quy mô lớn, chú trọng cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí một số chức danh không là người địa phương. Tuy nhiên, nguồn cán bộ chuyên sâu và cán bộ khoa học - công nghệ vẫn còn hạn chế; giữa các khối, ngành, cấp còn chưa thật liên thông.

Về đánh giá cán bộ, Đoàn ghi nhận nỗ lực đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và KPI; tuy nhiên, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, khen thưởng, sàng lọc và thay thế cán bộ; nếu không gắn với quyết định cán bộ thì đánh giá sẽ khó tạo chuyển biến.

Các đại biểu dự hội nghị

Chuyển đổi số phải phục vụ quản trị, dự báo và cảnh báo rủi ro

Về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận việc kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, tự kiểm tra chuyên đề ở một số cấp ủy chưa thường xuyên; nghiệp vụ xác minh tài sản, thu nhập còn khó khăn; dữ liệu phục vụ kiểm soát chưa liên thông; tại mốc báo cáo còn số lượng trường hợp chưa hoàn thành kết luận xác minh cần tiếp tục cập nhật, làm rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực: số hóa khối lượng lớn tài liệu, phát triển cơ sở dữ liệu đảng viên, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, xử lý nhiều điểm nghẽn trong chiến dịch chuyển đổi số. Tuy nhiên, yêu cầu tiếp theo chuyển đổi số phải phục vụ quản trị, dự báo và cảnh báo rủi ro, chứ không dừng ở số hóa quy trình cũ.

Các đại biểu dự hội nghị

Về kết quả khắc phục sau kiểm tra, giám sát đợt 1, Thành ủy đã khắc phục 2/2 nội dung; đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quán triệt nghị quyết và 173/173 cấp ủy trực thuộc đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đối với đợt 2, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 98, phân công các cơ quan thực hiện 21 nội dung thuộc 4 nhóm. Tuy nhiên, ở thời điểm hồ sơ phục vụ Đoàn, nhiều nội dung vẫn đang trong quá trình triển khai, chưa đủ căn cứ để phân loại đầy đủ từng nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa.

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò đặc biệt; yêu cầu đối với công tác cán bộ cũng phải đặt ở mức cao hơn. Mục tiêu cuối cùng của kiểm tra, giám sát không phải chỉ để chỉ ra đúng - sai về quy trình, mà quan trọng hơn là giúp Ban Thường vụ Thành ủy nhìn rõ những khâu cần củng cố, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nội dung phải nâng tầm để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

"Vấn đề quyết định thành công hay thất bại là ở đội ngũ cán bộ. Phải có một đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những khó khăn của thành phố và khó khăn của cơ sở", ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Nhấn mạnh tinh thần "phải quyết liệt, quyết tâm nhưng phải bằng quyết làm thì mới có sản phẩm", Chủ tịch Quốc hội tin tưởng thành phố sẽ triển khai, thực hiện tốt Luật Phát triển đô thị, triển khai các nghị quyết của Đảng; đạt được những chỉ tiêu mà thành phố đề ra, đặc biệt là tăng trưởng hai con số.