Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị

Làm rõ hiệu quả thực chất, nhất là chất lượng tham mưu chiến lược

Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 Nguyễn Hữu Đông trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Theo đó, đợt kiểm tra, giám sát này tập trung vào công tác cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể về: phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá; quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, thực hiện Kết luận số 82 ngày 7/8/2026 và Công văn số 1574, ngày 18/8/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn kiểm tra, giám sát bổ sung nội dung đánh giá về việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; tiếp tục theo dõi, khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua các đợt kiểm tra, giám sát trước.

Qua nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy, các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương về kết quả thẩm tra, xác minh, Đoàn kiểm tra, giám sát nhận thấy, đây là Đảng bộ có vị trí đặc thù, tập trung nhiều cơ quan tham mưu chiến lược, nghiên cứu lý luận, đào tạo, tư pháp, báo chí, truyền thông và đơn vị sự nghiệp quan trọng của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Vì vậy, yêu cầu kiểm tra không chỉ dừng ở việc đủ quy trình, đủ văn bản mà phải làm rõ hiệu quả thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng thực hiện nghị quyết, mức độ kiểm soát quyền lực và nhất là chất lượng tham mưu chiến lược cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề. Trong đó, làm rõ những kết quả nổi bật, điểm mới, cách làm hay, đổi mới sáng tạo cần ghi nhận, có thể khái quát thành kinh nghiệm chung; nhận diện đúng hạn chế, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Đối với các nội dung trong Công văn 1574, các ý kiến tập trung làm rõ sự chuyển biến từ học tập, quán triệt cụ thể và tổ chức thực hiện, gắn với chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi các nội dung về công tác tổ chức là "then chốt của then chốt", nâng cao năng lực dự báo, nghiên cứu, thẩm định, phản biện, chất lượng tham mưu chiến lược của các cơ quan trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các Ban tham mưu, giúp việc và các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua kiểm tra, giám sát, Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các Đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhiệm vụ rộng và đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị

Đảng bộ có 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng, trên 15.000 đảng viên; có 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác, sinh hoạt trong Đảng bộ. "Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về một số kết quả nổi bật của Đảng bộ, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình; việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nền nếp, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 Nguyễn Hữu Đông trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

Công tác đánh giá cán bộ có chuyển biến theo hướng gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và đánh giá định kỳ hằng quý; một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, xây dựng biểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng kết quả đánh giá trong bố trí, sử dụng và quy hoạch cán bộ.

Cùng với đó, Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 29 tổ chức đảng và 21 đảng viên; công tác thẩm tra, xác minh tài sản, thu nhập, kết luận tiêu chuẩn chính trị từng bước được tăng cường.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu tại hội nghị

Bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách cơ bản được triển khai đồng bộ; chuyển đổi số trong công tác Đảng, công tác cán bộ đã có nhiều cách làm mới như: số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên, Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, phần mềm đánh giá và một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục quan tâm khắc phục một số vấn đề. Trong đó, việc cụ thể hóa một số quy định mới về công tác cán bộ ở một số đơn vị còn chậm; phối hợp quản lý cán bộ theo ngành dọc còn có điểm chưa liên thông; quy hoạch, quản lý cán bộ sau quy hoạch, luân chuyển và tạo nguồn cán bộ trẻ chưa đồng đều; luân chuyển chưa mở rộng đủ mạnh sang các vị trí chuyên môn, nghiên cứu, tham mưu để rèn luyện cán bộ qua thực tiễn; đánh giá cán bộ ở một số nơi còn hình thức; khâu kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ chưa thật đồng đều; năng lực tự kiểm tra, tự phát hiện ở một số cấp ủy còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, quản trị hiện đại và nghiên cứu liên ngành còn thiếu.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược

Từ kết quả kiểm tra và yêu cầu trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát huy mạnh hơn vai trò hạt nhân chính trị kết nối, điều phối, thúc đẩy chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ; tăng phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số. Đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu: sau quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ tiêu chí đánh giá.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng trách nhiệm giải trình. Từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết nối dữ liệu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật thông tin.

Nêu rõ, Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu các ý kiến xác đáng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với các hạn chế; lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động rõ để Đoàn xem xét, ghi nhận.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định; đề nghị các thành viên Đoàn, bộ phận thường trực và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu, bảo đảm chính xác, khách quan, chặt chẽ, ngắn gọn nhưng có chiều sâu, thể hiện rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị đúng thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục đánh giá sát, đúng, thẳng thắn, cầu thị, có trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan; khẳng định, các cơ quan, đơn vị sẽ tăng cường chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra.