Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Hội nghị tập trung xem xét: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội; kết quả xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong đại biểu Quốc hội; tiến hành quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy...

Hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa thành công tốt đẹp, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: LÂM HIỂN

Kỳ họp thứ hai phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đã thảo luận và hoàn thành toàn bộ chương trình, thống nhất các nội dung.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu tại hội nghị; yêu cầu chuyển thống nhất nhận thức thành hành động, kết quả cụ thể trong quý IV, đồng thời rà soát công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong 9 tháng để tập trung chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Đề cập chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, với việc đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc về pháp luật, vấn đề hiện nay cần đặc biệt quan tâm là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, không để các chủ trương, chính sách đúng đắn bị chậm trễ khi triển khai trong thực tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026. “Kỳ họp thứ hai phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển; thể chế hóa nhanh, đúng, đầy đủ, khả thi chủ trương, quyết sách của Trung ương” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các cơ quan thuộc Đảng bộ Quốc hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách của Quốc hội; đề cao tính Đảng trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động, góp phần kiến tạo sự phát triển của đất nước.

Trong đó, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng pháp luật, rà soát kỹ từng dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng và tính khả thi; đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết ngăn chặn lợi ích nhóm, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. "Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÂM HIỂN

Đặc biệt lưu ý việc sửa đổi Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, rà soát hết sức kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, qua tiếp xúc, trao đổi, nhiều cán bộ hưu trí bày tỏ mong muốn việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải bảo đảm tính ổn định, có tuổi thọ lâu dài, đồng thời giải quyết căn cơ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong sản xuất, đời sống, hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ phải đi vào thực chất. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, muốn có những quyết sách ngang tầm phải có đội ngũ cán bộ tham mưu ngang tầm. Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã thống nhất sẽ ban hành chương trình hành động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ và chất lượng cán bộ của cơ quan Quốc hội. Khi có kết luận của Trung ương về vị trí việc làm, Đảng bộ Quốc hội sẽ rà soát để chủ động thực hiện tại cơ quan Quốc hội. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ thứ ba, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công việc. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải được cụ thể hóa thành những công việc thường xuyên, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu: “Quán triệt phải đi đến hành động; phân công phải đi đến sản phẩm; kiểm tra phải đi đến kết quả”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LÂM HIỂN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao tinh thần, hành động của Đảng bộ Quốc hội trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; phối hợp hành động rất chặt chẽ, rất thực chất với Chính phủ trên tinh thần xây dựng, phản biện vì đất nước, vì nhân dân.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, đồng thời là thời điểm kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo và hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đề cập nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý những thách thức đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát công tác điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, bảo đảm linh hoạt, chủ động ứng phó với những biến động của thị trường. Quốc hội tiếp tục phát huy trách nhiệm trong xây dựng, ban hành luật, nghị quyết và giám sát việc thực hiện, không tách rời trách nhiệm hoàn thiện thể chế với yêu cầu nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội.