Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế năm 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận, sáng 18-10. Ảnh: Phạm Thắng/ĐBND

Đánh giá bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tích cực đạt được. Tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%, mức tăng rất đáng ghi nhận trong khoảng 15 năm qua. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại đều đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh thành tựu đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế. Những vấn đề này đã được Trung ương, Bộ Chính trị phân tích, đánh giá và có các nghị quyết, kết luận liên quan.

Từ việc phân tích 7 tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước hết, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết; tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật.

Đồng thời, đặc biệt quan tâm phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, sách giáo khoa, phát triển nhà ở xã hội, giảm nghèo; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề cập vấn đề huy động và sử dụng nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không chỉ cần giải quyết bài toán về vốn, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng hấp thụ, giải ngân và sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm nguồn lực được chuyển hóa thành các công trình, dự án, năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhấn mạnh những giải pháp cần tập trung thực hiện ngay trong năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đổi mới mạnh mẽ quản lý đầu tư công theo kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển vốn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quyết tâm đưa các trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, không để những chủ trương, quyết sách quan trọng chậm đi vào cuộc sống, làm mất cơ hội phát triển.

Cùng với đó, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người đứng đầu, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; từ năm 2027, đẩy mạnh đánh giá theo các chỉ số kết quả công việc (KPI). Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cán bộ phải "quyết đoán", "quyết liệt", "quyết tâm", "quyết làm".

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý vai trò quyết định của công tác cán bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo; yêu cầu chú trọng đào tạo, quy hoạch, bố trí, phân công, giao việc, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Cùng với giải quyết điểm nghẽn về trách nhiệm cán bộ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế biển. Đặc biệt, phải chủ động xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế năm 2027, tính toán đầy đủ độ trễ và những tác động từ các cú sốc kinh tế trong năm 2026 để có giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc phân định rõ những nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2026, những nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2027; đồng thời, cân đối hợp lý nguồn vốn và các nguồn lực tài chính.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác điều hành phải theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, thanh khoản hệ thống ngân hàng, tỷ giá, chính sách tài khóa và tiền tệ, chủ động ứng phó với những biến động từ bên ngoài, không để bị động, bất ngờ.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội cần làm rõ những nhiệm vụ phải triển khai ngay, những “điểm nghẽn” cần ưu tiên tháo gỡ, những cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027.