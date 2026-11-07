Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính quyền cơ sở cần quan tâm tới người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Sáng 7/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp 15, xã Bình Lợi (TPHCM).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự ngày hội. Ảnh: Thành Luân.

Hòa chung ngày hội non sông

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân địa phương đã cùng được xem video ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: Thanh Thủy.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi cùng đoàn công tác Trung ương về thăm bà con nhân dân trên địa bàn Ấp 15, xã Bình Lợi (TPHCM) đúng vào dịp toàn dân đang hướng về các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước. Đây là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn liền với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham quan một gian hàng nông sản do địa phương sản xuất bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Luân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tháng 11 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Tổng tuyển cử đầu tiên thông qua Hiến pháp 1946; 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa; Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Đại hội đại biểu toàn quốc Phật giáo Việt Nam lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ nhân dân Ấp 15, xã Bình Lợi tại ngày hội. Ảnh: Thành Luân.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Công viên Láng Le (xã Bình Lợi), là nơi ghi dấu những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Do đó, ngày hội càng làm tôn thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, thắt chặt tình đoàn kết xóm giềng, tạo không khí hân hoan, sẻ chia trong từng khu dân cư.

Nhắc lại lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tinh thần đại đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi to lớn.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Quốc hội thông tin kết quả trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) cả nước đạt trên 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục nâng cao, quy mô nền kinh tế mở rộng mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh cùng đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Thành Luân

Trong thành công chung của cả nước, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế "đầu tàu" kinh tế khi đóng góp khoảng 23,4% GDP và khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Thành phố cũng dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với khoảng 17,8 tỷ USD, chiếm 30% tổng vốn FDI cả nước.

TPHCM đang vận hành hiệu quả mô hình bộ máy quản lý mới sau khi sáp nhập địa giới hành chính; cùng với việc Luật Phát triển đô thị đã có hiệu lực, giúp thành phố đang đứng trước những cơ hội và không gian phát triển mới vô cùng to lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho người dân tiêu biểu, gương mẫu của Ấp 15, xã Bình Lợi. Ảnh: Thanh Thủy.

Đối với xã Bình Lợi (TPHCM), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả ấn tượng mà chính quyền và nhân dân địa phương đạt được trong 9 tháng đầu năm, trong đó thu ngân sách địa phương đạt 197 tỷ đồng. Quy mô sản xuất có hơn 1.900 hộ sản xuất kinh doanh và hơn 2.400 hộ nông nghiệp; nhiều mô hình kinh tế gia đình, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, địa phương đã có 17 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP. Đồng thời, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các phong trào tự quản về môi trường, giao thông được duy trì chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn được chăm lo chu đáo.

Định hướng nhiều nội dung lớn

Trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị xã Bình Lợi cần bám sát một số định hướng chiến lược xây dựng xã Bình Lợi phát triển toàn diện, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu định hướng nhiều nội dung tại ngày hội. Ảnh: Thanh Thủy.

Cụ thể, địa phương cần giữ gìn tình đoàn kết, xây dựng môi trường sống an lành, sạch đẹp và nói không với tệ nạn xã hội. Cần tiếp tục giữ gìn và phát huy tình đoàn kết xóm giềng trong mỗi gia đình, từng khu dân cư; nhân rộng các mô hình tự quản giữ gìn an ninh trật tự. TPHCM đã cam kết với Trung ương về việc phấn đấu tiến tới không còn tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

Quá trình này phải xuất phát từ từng gia đình: cha mẹ quản lý tốt con cái, nhà trường quản lý học sinh, kết hợp với các giải pháp xã hội. Cần tạo ra các sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh để thu hút thanh thiếu niên. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường sống "sáng – xanh – sạch – đẹp", thực hiện nếp sống "nhà sạch, bếp sạch" từ thành phố đến tận xóm ấp, tạo cảnh quan văn minh để thu hút du khách và các nhà đầu tư.

Thứ hai, địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị chất lượng cao, kiên quyết loại bỏ tư duy cũ. Bà con nhân dân cùng nhau tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp xanh và hữu cơ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, địa phương phải phấn đấu trong thời gian tới trở thành xã nông nghiệp chất lượng cao kiểu mẫu. Đặc biệt, phải nâng cao ý thức sản xuất an toàn cho cộng đồng, kiên quyết loại bỏ tư duy sản xuất chụp giật, không làm theo lối mòn cũ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho người dân và học sinh giỏi vượt khó tại ngày hội. Ảnh: T.Luân.

Thứ ba, địa phương cần tích cực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão, thành phố và địa phương cần nghiên cứu xây dựng các giải pháp, công cụ công nghệ đặc thù nhằm giải quyết dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, không phiền hà cho người dân.

Thứ tư, địa phương cần phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, quán triệt tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với tinh thần chân thành, trách nhiệm, vì sự phát triển chung.

Tiết mục văn hóa nghệ thuật tại ngày hội. Ảnh: Thành Luân.

Cuối cùng, địa phương đảm bảo chăm lo an sinh xã hội, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo TPHCM, xã Bình Lợi dành sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ thiết thực cho các hộ gia đình nghèo, cũng như trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên, quyết tâm không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết vượt khó và sự năng động, sáng tạo của chính quyền cùng nhân dân xã Bình Lợi, sẽ giúp địa phương hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đại diện lãnh đạo TPHCM đã trao tặng các phần quà nghĩa tình của Trung ương và TPHCM cho tập thể ấp 15 và các hộ gia đình tiêu biểu, hộ chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn.