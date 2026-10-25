Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cắt thủ tục nhưng không cắt trách nhiệm bảo vệ môi trường
Thảo luận tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sáng 24/10, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm cắt giảm tiền kiểm phải đi đôi với hậu kiểm thực chất, cũng như nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với các chỉ tiêu về môi trường.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-cat-thu-tuc-nhung-khong-cat-trach-nhiem-bao-ve-moi-truong-10440424.html