Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cắt thủ tục nhưng không cắt trách nhiệm bảo vệ môi trường

Dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được xây dựng theo hướng đổi mới toàn diện so với Pháp lệnh năm 2007. Những quy định mới hướng tới nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.