Cùng dự buổi lễ có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II.

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhằm tôn vinh thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo Việt Nam; tiếp tục khẳng định thế mạnh, vị thế của Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng - Việt Nam nói chung, trong phát triển ngành hàng lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Vùng ĐBSCL giữ vai trò quan trọng là vựa lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: Phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia… Quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đây là yêu cầu rất quan trọng.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội là “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Festival là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là dịp để kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

“Tôi tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự nỗ lực của các địa phương vùng ĐBSCL, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân, ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là những định hướng rất quan trọng để Cần Thơ và các địa phương trong vùng ĐBSCL cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo phát triển xanh, chất lượng và bền vững trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Festival không chỉ tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tái hiện, khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam - từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; qua đó tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt gắn bó với cây lúa, hạt gạo.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, TP kỳ vọng các hoạt động của Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II.

TP Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các đối tác; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong vùng, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.

"Hạt gạo Việt Nam đã đi qua một hành trình dài, từ những cánh đồng quê hương đến thị trường năm châu. Hôm nay, chúng ta cùng viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng xây dựng ngành hàng lúa gạo Việt Nam xanh hơn, chất lượng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế."- Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Diễn ra từ ngày 22 đến 25/11/2026, điểm nhấn của Festival là không gian triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội thảo, diễn đàn chuyên đề được tổ chức, tập trung vào các vấn đề thiết thực của ngành lúa gạo như: "Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp"; "Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" và Diễn đàn Xúc tiến đầu tư FDI. Đây là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.