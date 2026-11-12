Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cam kết sau chất vấn phải chuyển thành kết quả thực chất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 12/11, sau một ngày làm việc khẩn trương, Quốc hội khóa XVI hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đã có 65 đại biểu tham gia chất vấn, 7 đại biểu tranh luận. Do thời gian có hạn, 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn sẽ gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Đánh giá về phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai nhóm vấn đề được lựa chọn đều có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, xây dựng và trách nhiệm. Các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, đi thẳng vào những vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện.

Qua chất vấn, các đại biểu mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, có giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm; nắm chắc lĩnh vực quản lý, trả lời không né tránh, đồng thời đưa ra các cam kết và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ sau phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ nội dung chất vấn của đại biểu và phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng để xây dựng dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghị quyết phải bảo đảm “rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, có tính khả thi, hiệu quả, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo nghị quyết sẽ được gửi lấy ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp thứ 2.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết tại phiên chất vấn thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ tiến độ và kết quả thực hiện.

Trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của Chính phủ và các bộ, ngành, bảo đảm những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các đại biểu đã phản ánh tiếng nói của cử tri và nhân dân bằng những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm; ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần giải trình của Chính phủ, các bộ, ngành, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước đã quan tâm theo dõi phiên chất vấn.