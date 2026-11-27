Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó thủ tướng Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội thảo, phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua nhiều luật, nghị quyết về giáo dục, đào tạo cũng như các cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: THẮNG PHẠM

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện; vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó, thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó, vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể; không thể để chính sách đúng nhưng chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội trao đổi một số nội dung để các đại biểu cùng quan tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đề cập đến giáo dục phổ thông (GDPT), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình GDPT theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; bảo đảm tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; việc dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THẮNG PHẠM

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc đến việc cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Liên quan đến giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả; tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học. Đồng thời, cần định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, bảo đảm cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo; chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn. “Thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và sự đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục. Nhấn mạnh giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ là không thể chờ đợi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của Bộ GD&ĐT, là phải chuyển hóa những quyết sách đúng thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học.

Trân trọng ghi nhận và tiếp thu những ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội thảo, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với GD&ĐT. Từ góc độ quản lý, điều hành của Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, đột phá phát triển GD&ĐT là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính phủ trân trọng sự đồng hành, giám sát của Quốc hội; sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại hội thảo để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.