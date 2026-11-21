Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bế mạc kỳ họp (Ảnh quochoi.vn)

Đổi mới lập pháp, hoàn thành khối lượng công việc lớn

Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phương pháp làm việc khoa học, tập trung cao và tinh thần khẩn trương, Quốc hội đã thực hiện khối lượng công việc lớn theo phương châm “bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới”.

Trong đó, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Đáng chú ý, trong 38 luật được thông qua, có 22 luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành.

Như vậy, chỉ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả này khẳng định tinh thần hành động, quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và ba dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã thực hiện phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với hai lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác do Chính phủ và các cơ quan gửi đến theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên bế mạc (Ảnh quochoi.vn))

Đánh giá những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định các bài học kinh nghiệm quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trước hết là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cùng với đó là sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tinh thần tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, những người đã làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và đề xuất các giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Đưa các quyết sách vào cuộc sống, quyết tâm tăng trưởng từ 10%

Từ kết quả của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua. Đây là nhiệm vụ cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ngay sau khi kỳ họp kết thúc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phải bảo đảm các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là “năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng”.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh quochoi.vn)

Để thực hiện các mục tiêu đó, Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cùng chung sức, đồng lòng, “biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; đồng thời ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và các địa phương đã phối hợp, đóng góp vào thành công của kỳ họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh quochoi.vn)

Nhân dịp cả nước lần đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” vào ngày 24/11/2026, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc đồng bào có ngày nghỉ lễ vui tươi, bổ ích, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục đồng hành, giám sát việc thực thi các quyết sách, chung sức đưa chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.