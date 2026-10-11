Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay thủ đô Bắc Kinh có: Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân Đại Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiếp tục phát triển tích cực, tương đối toàn diện theo định hướng “6 hơn”; vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc ngày càng được nâng cao. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, nhiều cơ chế mới được thiết lập thể hiện sự tin cậy cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hợp tác quốc phòng - an ninh chuyển dịch theo hướng thực chất hơn. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng tăng trưởng mạnh mẽ, có nhiều đột phá mới, nhất là về hợp tác kết nối đường sắt. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; 8 tháng đầu năm 2026 đạt 216,1 tỷ USD, tăng 35,2%. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 4/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc tháng 4/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm tới Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Sau Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31/8/2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn. Những định hướng được lãnh đạo cấp cao xác lập cần được tiếp nối bằng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Đây là đóng góp riêng, thiết thực của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ hai nước.