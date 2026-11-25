Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp. Ảnh Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hồ Long

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh Hồ Long

Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0).

Hoàn thiện nền tảng kiến trúc cho Quốc hội số

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kiến trúc số Quốc hội phiên bản 1.0 lần đầu tiên xác lập bản thiết kế tổng thể cho công tác chuyển đổi số của Quốc hội.

Sau hơn một năm triển khai, Kiến trúc đã phát huy vai trò định hướng, tạo lập những nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng Quốc hội số.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm ban hành Kiến trúc phiên bản 1.0 đến nay đã có những thay đổi rất quan trọng về cơ sở pháp lý và điều kiện tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc ban hành Khung kiến trúc số phiên bản 2.0 là yêu cầu khách quan nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đáp ứng các quy định mới của pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ trong chuyển đổi số của Quốc hội với chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Khung kiến trúc số của Quốc hội. Ảnh Hồ Long

Về cấu trúc tổng thể, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0) được xây dựng thống nhất với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số gồm bốn lớp: hạ tầng số, an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Trên cả bốn lớp đều áp dụng thống nhất các yêu cầu về quản trị, điều phối và giám sát, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và lấy dữ liệu làm trung tâm.

Trong Khung kiến trúc số của Quốc hội này, các nghiệp vụ lõi của Quốc hội sẽ được tổ chức thành 5 nhóm lĩnh vực: lập hiến, lập pháp; giám sát và dân nguyện; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm mối quan hệ công tác kết nối liên thông giữa Quốc hội với các cơ quan dân cử ở cấp tỉnh; các hoạt động văn hóa xã hội, tương tác với cử tri và nhân dân.

Bộ quy trình nghiệp vụ lõi do Thường trực các Ủy ban phụ trách xây dựng, phê duyệt và là cơ sở để tiến tới số hóa toàn trình.

“Việc ban hành Khung kiến trúc số của Quốc hội phiên bản 2.0 là bước quan trọng tạo nền tảng pháp lý mới cho công tác chuyển đổi số của Quốc hội”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất cao về nguyên tắc: Nghị quyết ban hành các nội dung cốt lõi, ổn định; các nội dung kỹ thuật được cập nhật theo phiên bản, có kiểm soát.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Khung kiến trúc số của Quốc hội. Ảnh Hồ Long

Cơ quan trình chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin hiện trạng, thông số kỹ thuật, danh mục hệ thống, mã đối tượng và việc xác định độ mật, bảo vệ bí mật nhà nước trong hồ sơ.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá cao việc Khung kiến trúc số của Quốc hội phiên bản 2.0 chuyển từ danh mục các hệ thống rời rạc sang mô hình gồm 4 lớp, 4 thành phần xuyên suốt và 7 nguyên tắc cốt lõi, bảo đảm thống nhất với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó an ninh mạng là yêu cầu bắt buộc xuyên suốt.

Khung kiến trúc có cấu trúc tinh gọn, gồm 10 mục thuyết minh và 2 phụ lục; đã lược bỏ tên doanh nghiệp, sản phẩm thương mại, đồng thời tách các thông số nhạy cảm để quản lý riêng.

Khung kiến trúc cũng xác lập cơ chế kiểm soát đầu tư, đánh giá độc lập và quy định chuyển tiếp nhằm bảo vệ dữ liệu; xác định rõ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội là chủ thể nghiệp vụ, trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ, quyền quyết định cuối cùng thuộc về con người.

Nghiệp vụ lõi phải đi trước phần mềm

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, sau 17 tháng triển khai, Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 1.0) đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Với khối lượng luật, nghị quyết được xem xét, thông qua tại các kỳ họp vừa qua, nếu không có sự hỗ trợ của Quốc hội số và trí tuệ nhân tạo (AI), Quốc hội khó có thể hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, AI của Quốc hội là sản phẩm công nghệ mang dấu ấn riêng của Quốc hội, trong khi hiện chưa có cơ quan nào xây dựng AI riêng. Do đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng và hoàn thiện sản phẩm này.

Từ thực tiễn triển khai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0) phải bảo đảm hiệu lực thực chất. Theo đó, nghiệp vụ lõi phải đi trước phần mềm; quản trị AI phải đi trước ứng dụng; hạ tầng an ninh mạng phải được kiểm tra, kiểm duyệt trước khi đưa vào sử dụng; dữ liệu phải được quản lý tập trung về một đầu mối.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, bổ sung dữ liệu, số liệu minh chứng, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trong đó, Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu và bảo mật thông tin.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Hồ Long

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 1343/NQ-UBTVQH15 về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030 và Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0).

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các nghị quyết nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật về việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị và vận hành hệ thống công nghệ số của Quốc hội, bảo đảm tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.