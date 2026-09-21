Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Ba yêu cầu đối với Chương trình lập pháp năm 2027

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Chiều 21-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật; kỳ họp thứ tư (tháng 10-2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật. Tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2027, trình xem xét, thông qua 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Tạm thời chưa đưa 4 dự án vào Chương trình năm 2027 để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Không đưa vào Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà đề nghị sửa đổi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung 3 Luật thuế đã có trong chương trình kỳ họp thứ hai sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. “Chương trình lập pháp năm 2027 cần đáp ứng ba yêu cầu: Chuẩn bị sớm, điều chỉnh ít hơn và chất lượng cao hơn”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc đưa một dự án vào chương trình lập pháp phải đồng nghĩa với việc cơ bản rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành, không lấy việc điều chỉnh chương trình để bù cho việc dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho việc chuẩn bị chưa kỹ.

Bên cạnh đó, cần giữ kỷ luật về tính ổn định và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Pháp luật phản ứng nhanh hơn với thực tiễn nhưng nhanh hơn không đồng nghĩa với việc sửa pháp luật liên tục. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội thống nhất chưa đưa vào chương trình lập pháp những dự án Luật chưa đủ độ chín, phạm vi còn giao thoa và chưa thật sự rõ sự cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải thực hiện thực chất tư duy lập pháp mới: Luật quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội có tính nguyên tắc ổn định, những vấn đề biến động thường xuyên thì giao đúng thẩm quyền để bảo đảm linh hoạt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: media.quochoi.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đề xuất bổ sung những dự án Luật thật sự cấp thiết, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực hiện rõ ràng, bảo đảm điều kiện thực hiện và hạn chế tối đa việc xin bổ sung, xin rút, xin lùi dự án Luật để bảo đảm kỷ luật trong việc thực hiện chương trình lập pháp.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027.