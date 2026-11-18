Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Sáng 18/11, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA - 47) tại thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-an-sang-lam-viec-cung-chu-tich-quoc-hoi-lao-va-chu-tich-quoc-hoi-campuchia-10443930.html