Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc ăn sáng làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại cuộc ăn sáng làm việc

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuôn Sudary tại cuộc ăn sáng làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary