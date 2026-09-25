Chủ tịch Quốc hội: TPHCM cần tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa

Chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát, cải cách hành chính và xây dựng pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lâm Hiển

Cử tri ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cường độ làm việc cao của Quốc hội. Trong đó, cử tri đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, tạo hành lang pháp lý với nhiều cơ chế đột phá, vượt trội, mở rộng không gian phát triển và khả năng huy động nguồn lực cho TPHCM cùng các đô thị lớn trong giai đoạn mới.

Một số kiến nghị tập trung vào tình trạng thiếu sách giáo khoa, kiểm soát chất lượng biên soạn sách, phương pháp dạy học, thi tuyển sinh và tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026-2027.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát giáo dục, y tế; bảo đảm quyền làm chủ của người dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tăng công khai, minh bạch trong thực thi pháp luật.

Quốc hội, Chính phủ và TPHCM cần sớm đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống, hoàn thiện văn bản triển khai, tháo gỡ cơ chế khơi thông nguồn lực đất đai, đầu tư, hạ tầng, khoa học - công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, với trách nhiệm, thời hạn, kết quả rõ ràng.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phân loại cụ thể từng ý kiến, kiến nghị để xử lý.

Vấn đề thuộc thẩm quyền của phường cần được chính quyền cơ sở chủ động giải quyết ngay sau cuộc tiếp xúc. Nội dung thuộc thẩm quyền cấp thành phố cần được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý. Kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương cần tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

TPHCM cần tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa

Đề cập tình hình TPHCM, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kết quả thành phố đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và hội nhập quốc tế. Thành phố hiện đóng góp khoảng 21% GDP và 30% thu ngân sách nội địa cả nước; trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng đạt 8,55%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả của TPHCM; đồng thời cho rằng so với yêu cầu, tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, thành phố vẫn còn nhiều cơ hội. Ông mong muốn thành phố tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM đi đầu trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị và Trung ương, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ - các lĩnh vực được xác định là quốc sách hàng đầu.

Về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10. Trên cơ sở đó, thành phố cần phát huy mạnh mẽ tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cùng với phát triển hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tập trung giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp tới đời sống người dân, trong đó có tình trạng ngập nước và ùn tắc giao thông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phản hồi các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Lâm Hiển

Về môi trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà cần huy động sức mạnh, ý thức, trách nhiệm của hơn 10 triệu người dân thành phố.

Ông đề nghị mỗi người dân cần chung tay xây dựng nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, giữ gìn cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Về giáo dục, đào tạo, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những ý kiến của cử tri về tình trạng thiếu sách giáo khoa và những vấn đề còn bất cập trong chương trình giáo dục phổ thông...

Ông đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp, có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, ông Đỗ Đức Hiển, ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thông tin kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất và dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2. Theo ông Hiển, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 sẽ họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội, khai mạc ngày 17/10, dự kiến bế mạc ngày 20/11, tổ chức thành 2 đợt. Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, trong đó thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, gồm bộ luật Hình sự, luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Ngân sách nhà nước cùng nhiều dự án khác nhằm hoàn thành nhiệm vụ lập pháp năm 2026. Quốc hội cũng dự kiến xem xét 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo rà soát nội dung trình Quốc hội, bảo đảm tính tổng thể, khả thi, hạn chế bổ sung hoặc rút nội dung sát kỳ họp.