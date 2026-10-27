Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng ảnh Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh cuộc tiếp đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)