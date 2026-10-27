Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế

Từng ngày trôi qua, tại các phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), các sĩ quan Công an Việt Nam đang vượt mọi khó khăn, nỗ lực góp phần vào việc ngăn ngừa, kiềm chế các hoạt động xung đột vũ trang và bảo vệ dân thường. Những đóng góp nổi bật đó liên tục được truyền thông phái bộ đưa tin, nhằm truyền tải những thông điệp tích cực về hình ảnh người chiến sĩ Công an GGHB.