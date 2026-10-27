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Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế

Chiều 27/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng ảnh Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng ảnh Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh cuộc tiếp đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh cuộc tiếp đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tiep-doan-lanh-dao-cac-to-chuc-kiem-toan-quoc-te-post1144587.vnp