Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ gặp, chúc mừng nữ ĐBQH nhân ngày 20/10

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đề nghị các nữ đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và gắn bó chặt chẽ với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Nữ ĐBQH đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước

Chiều 19/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì cuộc gặp mặt, chúc mừng các nữ ĐBQH khóa XVI và nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, ghi nhận những đóng góp của phụ nữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, với nhiều hy sinh thầm lặng. Từ phẩm chất "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" trong đấu tranh giải phóng dân tộc đến tinh thần năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, phụ nữ luôn khẳng định vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Media Quốc hội

Trong suốt quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ nữ ĐBQH đã có nhiều đóng góp quan trọng vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu. Đội ngũ này có trình độ chuyên môn cao, gồm 5 giáo sư, 35 tiến sĩ, 92 thạc sĩ và 18 đại biểu có trình độ đại học. Trong đó, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Bí thư Trung ương Đảng và 9 Ủy viên Trung ương Đảng.

Các nữ đại biểu Quốc hội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Media Quốc hội

Các nữ đại biểu có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, nhiều người đảm nhiệm cương vị lãnh đạo quan trọng ở Trung ương, địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát huy bản lĩnh, gắn bó với cử tri và kiến tạo phát triển

Nhấn mạnh trách nhiệm của nữ ĐBQH trên cả cương vị công tác và vai trò đại diện cho nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy góc nhìn tinh tế, nhân văn, sự nhạy bén với các vấn đề xã hội để nghiên cứu, phân tích và phản biện sâu sắc các dự án luật.

Đặc biệt, cần quan tâm đến những chính sách liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, các nữ đại biểu cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri và nghị trường, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cuộc sống.

Các nữ đại biểu Quốc hội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở bất cứ cương vị nào, các nữ đại biểu, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến; đồng thời gìn giữ những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, tiến bộ.

Nhắc lại mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số từ nay đến năm 2030. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và những đóng góp tích cực của các nữ ĐBQH.

Thay mặt Quốc hội và Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, cảm ơn những đóng góp của các nữ ĐBQH, nữ cán bộ Văn phòng Quốc hội; đồng thời khẳng định Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các nữ ĐBQH, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý.