Chủ tịch Quốc hội: Thành viên Chính phủ phải trả lời thẳng, rõ trách nhiệm

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 12/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

“Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức.

Hoạt động giám sát cần tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực hiện Nghị quyết 263/2025 của Quốc hội và các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, trong gần một năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ với sản phẩm cụ thể.

Trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, đầu tư, phát triển thị trường vốn; ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung quốc gia; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ một số nhiệm vụ đang tiếp tục được thực hiện như: phát triển thị trường vốn, tín dụng và các lĩnh vực ưu tiên; các dự án lưới điện và thị trường điện cạnh tranh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Các nhiệm vụ khác gồm: hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, môi trường, đô thị, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ; cải cách tiền lương, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện pháp luật, thi hành các bản án, quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra.

Về cách thức tổ chức, Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên chất vấn tiếp tục thực hiện theo hình thức “hỏi nhanh, đáp gọn”.

Người trả lời chất vấn có không quá 5 phút phát biểu trước khi chất vấn. Mỗi lượt, chủ tọa mời 3 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu chất vấn không quá 1 phút và tập trung vào một vấn đề thuộc phạm vi chất vấn. Thời gian trả lời không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi. Đại biểu có quyền tranh luận với người trả lời chất vấn trong thời gian không quá 2 phút.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tại phiên chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nội dung của hai nhóm vấn đề chất vấn đã được một số đại biểu đề cập tại các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 30 và 31/10.

“Đề nghị các đại biểu thảo luận tránh trùng lặp những nội dung đã được giải trình đầy đủ, tập trung vào các vấn đề còn chưa rõ, chưa được giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết.

Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng phiên chất vấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của cử tri, Nhân dân cả nước.

Sau phát biểu mở đầu, Chủ tịch Quốc hội trực tiếp điều hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.