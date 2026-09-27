Chủ tịch Quốc hội: Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu, phấn đấu tăng trưởng hai con số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, có vai trò, đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế cả nước. Theo đó, Thành phố đóng góp khoảng 24% GDP và khoảng 30% thu ngân sách nội địa của cả nước. Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng của Thành phố đạt 8,55%, cao hơn mức 8,18% của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận nỗ lực của Thành phố trong giải ngân vốn đầu tư công, cùng những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, những kết quả này thể hiện nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, tiềm năng, lợi thế và dư địa của Thành phố vẫn còn rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đi đầu trong triển khai hơn 10 nghị quyết quan trọng của Trung ương, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời tiếp tục tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ.

Một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý là phát triển kết cấu hạ tầng. Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10 được kỳ vọng tạo thêm hành lang pháp lý và dư địa để Thành phố chủ động hơn trong quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề lớn như ngập nước, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường…

Đánh giá cao chất lượng các ý kiến của cử tri tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố phân loại cụ thể từng kiến nghị.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường thì ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền phường phải bắt tay giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Thành phố cần được Thành ủy chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và hệ thống chính trị xem xét, xử lý. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi nhận các ý kiến của cử tri về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tại Kỳ họp thứ 2 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

“Đây là bước cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phải lấy người dân làm trung tâm để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở; tăng cường vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau những nỗ lực đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, vấn đề cần tập trung hiện nay là tổ chức thực thi các quy định sau khi được ban hành.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối với những quy định liên quan đến kinh tế - xã hội, khi thực tiễn phát sinh vướng mắc thì cần kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nhắc lại mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước có thu nhập cao, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026, đặc biệt phấn đấu tăng trưởng hai con số và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đỗ Đức Hiển đại diện Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với cử tri 12 phường về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển cho biết, Kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc vào ngày 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 20/11 và tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 (27 ngày): Từ ngày 17/10 đến ngày 13/11/2026, trong đó bố trí Quốc hội làm việc liên tục các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tập trung thảo luận tất cả các dự án luật, nghị quyết, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua vào 2 ngày cuối kỳ họp. Đợt 2 (2 ngày): Từ ngày 19/11 đến ngày 20/11/2026. Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 05 ngày, từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2026 để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, theo đó dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án Luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…