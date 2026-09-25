Xã hội

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung Thu 2026.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tham-tang-qua-cho-benh-nhi-tai-benh-vien-nhi-dong-1-thanh-pho-ho-chi-minh-post1138365.vnp