Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)