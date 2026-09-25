Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 25/9/2026, Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 trên cơ sở hợp nhất 2 Liên đoàn Quần vợt Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ). Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo quá trình hợp nhất hai Liên đoàn; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng.