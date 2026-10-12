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Chủ tịch Quốc hội tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lái tàu mô phỏng khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lái tàu mô phỏng khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tham-quan-bao-tang-lich-su-dang-cong-san-trung-quoc-post1141449.vnp