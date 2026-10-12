Chủ tịch Quốc hội tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

HNN.VN - Sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Tham dự tại điểm cầu thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.