Chủ tịch Quốc hội tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lái tàu mô phỏng khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)