Chủ tịch Quốc hội thăm doanh nghiệp Trung Quốc tại Khu kinh tế Diệc Trang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày sản phẩm xe điện Xiaomi và giới thiệu các công nghệ chính của Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày sản phẩm xe điện Xiaomi và giới thiệu các công nghệ chính của Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày sản phẩm xe điện Xiaomi và giới thiệu các công nghệ chính của Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày sản phẩm xe điện Xiaomi và giới thiệu các công nghệ chính của Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày sản phẩm xe điện Xiaomi và giới thiệu các công nghệ chính của Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày sản phẩm xe điện Xiaomi và giới thiệu các công nghệ chính của Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Siêu nhà máy xe điện Xiaomi tại Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Tập đoàn CVTE tại Khu kinh tế Diệc Trang, thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực tại Tập đoàn CVTE, Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực tại Tập đoàn CVTE, Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực tại Tập đoàn CVTE, Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn CVTE. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)