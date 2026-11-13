Chủ tịch Quốc hội sắp dự AIPA-47 tại Philippines

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino “Bojie” De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 đến 18/11.

Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) được tổ chức với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”. Sự kiện quy tụ lãnh đạo nghị viện các quốc gia thành viên ASEAN, đại diện nghị viện các nước quan sát viên của AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN cùng các khách mời và đối tác phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Đỗ Thảo/Mekong ASEAN

Tiền thân của AIPA là Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO), được thành lập ngày 2/9/1977 trên cơ sở đồng thuận của trưởng đoàn năm nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan tại Hội nghị liên nghị viện ASEAN lần thứ ba ở Manila. Ngay từ khi thành lập, tổ chức này đã thiết lập mối liên kết chính thức với ASEAN.

Đến năm 2006, tại Đại hội đồng AIPO lần thứ 27 ở Philippines, các nước thành viên nhất trí đổi tên tổ chức thành Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), đồng thời hướng tới xây dựng một cơ chế hợp tác nghị viện có tính gắn kết và hiệu quả cao hơn.

Việt Nam gia nhập AIPA năm 1995. Kể từ đó, Quốc hội Việt Nam luôn phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, đồng hành cùng AIPA trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh, phát triển và thịnh vượng.

Tùng Dương