Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.

Chiều 21/11, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2027 cần thực sự trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Quốc hội thông qua hàng loạt luật, quyết sách quan trọng

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 27 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh mới, với tư duy và cách làm mới, trên tinh thần khẩn trương, khoa học và tập trung cao.

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác lập pháp. Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật mới. Trong đó, có 22 luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, cơ bản; 16 luật khác được sửa đổi, bổ sung một số điều.

Tính chung năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả này thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Quốc hội cũng phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia, đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, kỳ họp đã tổ chức phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Quốc hội cũng xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác do Chính phủ và các cơ quan gửi đến theo quy định.

Yêu cầu các quyết sách sớm đi vào cuộc sống

Từ kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trong đó, ông đề cập vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận tinh thần tận tụy, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội khi dành thời gian làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất giải pháp xuất phát từ thực tiễn.

Toàn cảnh Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.

Sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật và nghị quyết vừa được thông qua. Các quyết sách cần sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027. Đây được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, cùng chung sức vượt qua khó khăn, thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc biến các chủ trương, chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể, đồng thời tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến và giám sát quá trình thực thi các quyết sách của Quốc hội.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân cả nước đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc đồng bào có ngày lễ vui tươi, ý nghĩa, đồng thời kỳ vọng các hoạt động sẽ góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy sáng tạo, đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với những nội dung đã hoàn thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.