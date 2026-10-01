Chủ tịch Quốc hội: Phải làm chặt, làm kỹ Luật Đất đai sửa đổi

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp cuối chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Phiên họp được chia thành 2 đợt, đợt 1 vào chiều 1-2/10, đợt 2 diễn ra sau Hội nghị Trung ương. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về 5 dự luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nội dung về vấn đề quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, các báo cáo về công tác dân nguyện, rà soát, cho ý kiến lần cuối về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc sớm hơn thông lệ với khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Do vậy, việc tổ chức phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sớm hơn để các cơ quan có nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Media QH

Để tiếp tục chuẩn bị tốt cho kỳ họp, ông lưu ý phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội.

Các dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn lực của đất nước (4/5 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước).

Trong đó, dự Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế và công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Luật Đất đai sửa đổi lần này được toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm, cần được làm chặt, làm kỹ. Luật Đất đai năm 2024 phải đến 4 kỳ họp mới thông qua được nên việc hoàn thiện, thông qua được luật này tại kỳ họp là nhiệm vụ trọng tâm.

"Trong 38 luật được thông qua, luật nào cũng quan trọng nhưng Luật Đất đai liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, cuộc sống của người dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm.

Để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay từ khâu xây dựng, phải tính kỹ quy định có khả thi không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu.

Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý, đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua; với dự án chưa đủ điều kiện, phải tiếp tục hoàn thiện.

Trong điều kiện thời gian chuẩn bị kỳ họp rất gấp, hồ sơ gửi đến đâu phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu dù ngoài giờ hay cuối tuần, không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Phải chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước kỳ họp, không để dồn việc vào những ngày cuối.

Ảnh: Media QH

Kỳ họp thứ 2 dự kiến chỉ diễn ra trong 1 tháng, khai mạc vào thứ 7 (17/10), làm việc tiếp ngày chủ nhật (18/10) và bế mạc ngày 21/11, có khả năng kéo dài hơn, tùy nội dung.

Do vậy, sau Hội nghị Trung ương 4, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị; không để tình trạng gần cuối kết thúc kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội.

Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, phải chủ động nhận diện, dự liệu sớm và chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin, phương án giải trình thuyết phục.