Chủ tịch Quốc hội: Phải kiểm soát mạnh tình trạng đầu cơ, thổi giá đất

Gỡ vướng về quy hoạch, minh bạch thị trường đất đai

Cho ý kiến tại phiên thảo luận Tổ về 3 dự án luật về nhà ở, đất đai, bất động sản sáng 22/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần điều chỉnh hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, cần rà soát quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước đây, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp tỉnh, cấp xã; nghiên cứu cơ chế sử dụng quy hoạch đô thị, nông thôn thay thế quy hoạch sử dụng đất tại những nơi đã có quy hoạch chi tiết phù hợp.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 2. Ảnh: Hồ Long

“Quy hoạch phải động, theo thị trường và thực tế, có cơ chế điều chỉnh linh hoạt khi thay đổi hành chính hoặc chiến lược phát triển, tránh ách tắc tiếp cận đất đai”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời xác định đây là nguyên nhân gốc rễ của nhiều vướng mắc hiện nay.

Về định giá đất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định theo hướng cân bằng yếu tố thị trường với yêu cầu ổn định, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hồ Long

Cùng với đó, cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cập nhật, quản lý thống nhất.

Việc chuyển đổi số cần gắn với hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai liên thông, công khai, lấy hồ sơ địa chính số làm nền tảng cho giao dịch, thu hồi đất, định giá và quản lý đất đai.

Luật Đất đai cần ổn định lâu dài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tình trạng đầu cơ, thổi giá đất, giao dịch mua bán lòng vòng làm méo mó thị trường. Có trường hợp tổ chức, cá nhân không có năng lực tài chính thực chất nhưng thành lập doanh nghiệp, thực hiện giao dịch bất động sản nhằm hưởng chênh lệch giá.

Do đó, cần tăng cường công cụ quản lý, điều tiết thị trường và đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương. “Việc này dứt khoát phải làm mạnh mẽ, nhất là ở địa phương”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

ĐBQH dự phiên thảo luận Tổ. Ảnh: Hồ Long

Về chất lượng xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Luật Đất đai phải có tính ổn định lâu dài, xác định rõ các nguyên tắc cốt lõi về sở hữu toàn dân đối với đất đai, quyền của người sử dụng đất, cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi người dân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai. Vì vậy, cần đánh giá tác động định kỳ, độc lập và lấy ý kiến rộng rãi trước khi đề xuất sửa đổi chính sách.

Nhấn mạnh đây là đạo luật tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển KT-XH, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa đổi phải được thực hiện đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan, trong đó có pháp luật về các tổ chức tín dụng.