Chủ tịch Quốc hội: Phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 (Ảnh: Media Quốc hội)

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội

Ngày 1/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo.

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là Phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua 38 Luật, và nhiều nghị quyết quan trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Phiên họp thứ 7 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra vào chiều ngày 1 và ngày 2/10. Đợt 2 sẽ diễn ra sau Hội nghị Trung ương 4. Phiên họp tập trung cho ý kiến về: 5 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nội dung về vấn đề quan trọng trình Quốc hội; báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; các báo cáo về công tác dân nguyện; rà soát cho ý kiến lần cuối về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2 khai mạc sớm hơn thông lệ với khối lượng công tác lập pháp rất lớn, từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại Phiên họp thứ 7 phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Dự án Luật Đất đai sửa đổi, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế, về công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Nêu rõ Luật Đất đai hiện nay toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải làm chặt, làm kỹ. Phải đặt việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại Kỳ họp này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm, bởi đây là dự án Luật liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật ngày 28/9, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngay từ khâu xây dựng phải tính kỹ quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu phải đeo đuổi đến cùng. Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý, đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua, dự án chưa đủ điều kiện phải tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra. Cùng với đó, phải chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước Kỳ họp, không để dồn việc vào những ngày cuối.

Chủ động “chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước”

Sau Hội nghị Trung ương 4, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa, đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị. Không để tình trạng gần cuối đến Kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội. Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận, phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải chủ động nhận diện dữ liệu sớm, chuẩn bị đầy đủ căn cứ thông tin, phương án trình thuyết phục.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phải nghiêm túc thực hiện chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng chia sẻ áp lực tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan, sẵn sàng bố trí thời gian kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền trình Quốc hội xem xét, quyết định đúng tiến độ.

Tuy nhiên, sự chủ động, linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đi cùng với kỷ luật và trách nhiệm của các cơ quan. Đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội bám sát chương trình, kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định; chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước, không để đến sát thời điểm mới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ; hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần.

Nêu rõ chỉ còn 16 ngày nữa là khai mạc Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến xác đáng, đảm bảo nội dung trình Quốc hội phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn để góp phần vào thành công Kỳ họp.