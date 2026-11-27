Dự và phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học./.

(TTXVN/Vietnam+)