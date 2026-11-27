Chủ tịch Quốc hội: Phải chuyển hóa quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn
Ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo."
Dự và phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-phai-chuyen-hoa-quyet-sach-thanh-dieu-kien-hoc-tap-tot-hon-post1151015.vnp