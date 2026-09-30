Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 'kiềng ba chân' chịu trách nhiệm về chất lượng luật

Sáng 30/9, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 6 ngày làm việc với 3 đợt họp linh hoạt, UBTVQH đã hoàn thành chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tháng 9 và tháng 10 hằng năm là những tháng cao điểm với khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của UBTVQH. Ảnh: Media Quốc hội

Dự kiến thông qua 38 luật, 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ Hai

Tại Phiên họp thứ 6, UBTVQH đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai. UBTVQH cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29/9, chương trình Kỳ họp thứ Hai dự kiến bổ sung một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật. Trước khối lượng công việc rất lớn, các cơ quan cần khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các dự án luật phải được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau, "không được trùng lặp, chồng chéo".

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đó, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau. Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút

Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân đối với chất lượng từng dự án luật và ví trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp như một "kiềng ba chân" phải cùng xem xét kỹ từng dự án luật.

Đối với công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến. Thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai chỉ còn hơn Hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Phiên họp tháng 10 của UBTVQH sẽ khai mạc ngay ngày 1/10, sớm hơn thông lệ.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút; đồng thời nhấn mạnh "tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó". Rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

Nhắc lại yêu cầu tại cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai: "Thứ nhất là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Thứ hai là kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội. Thứ ba là kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng".