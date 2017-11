Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khán phiên điều trần tại Thượng viện Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự khán phiên điều trần của Thượng viện Australia.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan (bên phải) và Chủ tịch Hạ viện Tony Smith đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Australia theo lời mời của Quốc hội và Chính phủ Australia, chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 2/12.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith, Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các doanh nghiệp của Australia đẩy mạnh đầu tư và hợp tác với phía Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng đã thảo luận một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; cùng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự khán phiên điều trần của Thượng viện Australia. Đây là một trong những hoạt động ngoại giao nghị viện đặc biệt mà Chủ tịch Thượng viện Australia dành cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

PV

(theo TTXVN)