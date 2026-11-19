Sáng 19/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về công tác cán bộ và công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số yêu cầu đối với công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, quản lý biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc Quốc hội.

"Cần xác định rõ sản phẩm cốt lõi của giai đoạn này là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra. Đây là công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ.

Cùng với đó, quá trình thực hiện phải căn cứ vào nguyên tắc, có tình, có lý, hết sức khoa học, chặt chẽ, thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong quản lý và sử dụng cán bộ; phát huy tinh thần một người làm nhiều việc.

Phải tập trung cao độ vào việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu kê khai về tổng số biên chế. "Kết hợp chặt chẽ việc rà soát từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hóa từ trên xuống, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Thông qua đợt rà soát lần này, Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu phải kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, số hóa và đổi mới phương thức làm việc.

Theo Bí thư Đảng ủy Quốc hội, trong khoảng một năm rưỡi vừa qua, Quốc hội không ứng dụng AI trong xây dựng pháp luật thì khó có thể hoàn thành được khối lượng công việc: Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV thông qua 39 luật, Kỳ họp thứ Mười thông qua 51 luật; Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, trong 12 ngày họp, có 9 ngày dành cho công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã thông qua 9 luật; Kỳ họp không thường lệ trong tháng 8 vừa qua diễn ra trong 17 ngày, thông qua 15 luật và Kỳ họp thứ Hai lần này, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua 39 luật và nhiều nghị quyết.

Theo Bí thư Đảng ủy Quốc hội, nếu không đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu công việc. Mô hình "Bình dân học vụ số" của Quốc hội đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao, giới thiệu nhân rộng tại các bộ, ngành và địa phương.

Thời gian tới, phải tiếp tục phát huy cao hơn nữa kết quả đã đạt được, hướng tới hình thành được một trung tâm trí tuệ nhân tạo riêng của Quốc hội, có hệ thống AI chuyên biệt phục vụ công tác xây dựng pháp luật, trong đó có việc lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội lưu ý, những kết quả đạt được trong công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, quản lý biên chế mới là bước đầu, phải tiếp tục hoàn thiện chặt chẽ, kỹ lưỡng. Phải phân công rõ nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, cán bộ; xác định trách nhiệm của từng cấp ủy trong việc rà soát vị trí việc làm; nhấn mạnh yêu cầu về năng lực và sản phẩm đầu ra của từng đơn vị.

"Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tính chính xác, thực chất của kết quả. Phải quán triệt quan điểm: không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế", Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay, Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu phê duyệt các biểu mẫu hoàn thành trước 15 giờ ngày 19/11/2026; Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa dứt điểm, chốt một bộ số liệu duy nhất, thống nhất, khi chưa đủ điều kiện thì chưa phê duyệt.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội đề nghị thống nhất phương án và lộ trình tinh giản biên chế các cơ quan của Quốc hội, mức trần không vượt quá biên chế được giao. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cá nhân về số liệu đã ký và kết quả thực hiện. Đây cũng là căn cứ để đánh giá, xếp loại năm 2026.

Đối với khối Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận 34/34 tỉnh, thành phố đã báo cáo nhưng cho rằng, dữ liệu mới ở mức kê khai, chưa đủ căn cứ đề xuất tăng biên chế. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị không chuyển đề xuất tăng của địa phương lên Trung ương khi chưa thẩm định.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận và trả lời đối với 5 kiến nghị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Ủy ban Công tác đại biểu tổng hợp các nội dung liên quan đến khối Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức phối hợp Văn phòng Đảng ủy Quốc hội ra Thông báo kết luận trong ngày, lưu ý "làm đến đâu chắc đến đó", tập trung rà soát các số liệu cần Ban Chỉ đạo xác minh trước khi chốt.