Chủ tịch Quốc hội nêu 6 giải pháp trọng tâm cho phát triển kinh tế năm 2027

Bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng

Sáng 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.

Thảo luận tại Tổ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng, hết sức đáng mừng. Trong đó, tăng trưởng GDP cả nước đạt 9,01%; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại đều được tăng cường. "Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, là mức tăng trưởng mà chúng ta mong đợi trong nhiều năm", Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế. Cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV đã phân tích, ban hành nghị quyết, kết luận về các vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp những giải pháp thiết thực để đất nước hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Từ những vấn đề trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào một số định hướng lớn trong thời gian tới. Trong đó, vấn đề số một, tiên quyết là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Hai là tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Vấn đề đặt ra không chỉ là có vốn hay không, mà còn ở khả năng giải ngân, sử dụng vốn đúng mục tiêu và tạo ra hiệu quả thực chất.

Ba là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Bốn là ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược và bảo đảm an ninh năng lượng.

Năm là tạo đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, thực tiễn hoạt động của Quốc hội cho thấy yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cấp thiết. Khối lượng công việc lập pháp tăng nhanh: Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV thông qua 18 luật; Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV thông qua 39 luật; Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV thông qua 51 luật. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong 9 ngày đã thông qua 9 luật; Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua 15 luật; Kỳ họp này dự kiến xem xét, thông qua 39 luật. Tốc độ và khối lượng công việc lập pháp đòi hỏi Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các công cụ này chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng thường xuyên, đúng cách, gắn với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị nên cần có cách tiếp cận quyết liệt và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn để thực sự tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Sáu là hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và khơi thông các điểm nghẽn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực tổ chức thực thi.

Bảy là phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp và các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa; phát triển y tế, nhà ở xã hội và giảm nghèo.

Tám là bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giải pháp cụ thể cho năm 2027

Để các định hướng trên đi vào thực tiễn, theo Chủ tịch Quốc hội, cần triển khai những giải pháp cụ thể trong năm 2027.

Một là phân bổ và điều chuyển vốn đầu tư công theo kết quả đầu ra. Dứt khoát phải điều chỉnh vốn linh hoạt, nơi nào thực hiện tốt thì được điều chuyển, bổ sung vốn; nơi nào chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải mạnh dạn phê bình, thu hồi vốn. Việc đánh giá cán bộ cần gắn với các chỉ số kết quả công việc (KPI), bảo đảm tiêu chí rõ ràng, thực chất.

Hai là đưa các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất. Quốc hội đã có quyết định liên quan đến vấn đề này hơn một năm, nhưng chuyển biến trên thực tế còn hạn chế, cần sớm có giải pháp cụ thể để thúc đẩy triển khai.

Ba là kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc lại yêu cầu "không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của cán bộ từ các cơ quan của Quốc hội đến Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu với kết quả công việc, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể. Cán bộ trong giai đoạn hiện nay phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và phải bằng quyết làm, tạo ra kết quả thực chất. Công tác đào tạo, quy hoạch, phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ cần được chú trọng.

Bốn là chuyển trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sang tạo ra sản phẩm cụ thể. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ sản phẩm, nhiệm vụ và kết quả cần đạt được; khắc phục tình trạng chỉ nêu chủ trương mà thiếu sản phẩm đầu ra có thể kiểm chứng.

Năm là phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa và kinh tế biển theo các định hướng mới của Trung ương.

Sáu là tính toán độ trễ của các cú sốc kinh tế trong năm 2026 để chủ động xây dựng kịch bản điều hành năm 2027. Công tác điều hành cần bám sát diễn biến thị trường, cân đối vốn và tài chính; theo dõi chặt chẽ thanh khoản hệ thống ngân hàng, phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến tỷ giá để có phương án xử lý phù hợp.

Chiều nay, 18/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.