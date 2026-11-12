Chủ tịch Quốc hội: Nâng tầm hoạt động giám sát để thực chất hơn, sắc bén hơn

Ngày 12/11, Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và lĩnh vực khoa học công nghệ.

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trước cử tri, Nhân dân đối với việc thực hiện các cam kết, nhiệm vụ được giao và những chuyển biến sau các phiên chất vấn trước đó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thanh

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trong 1 ngày, đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên chất vấn tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức.

Hoạt động giám sát cần tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong gần 1 năm thực hiện, nhiều nhiệm vụ đã được Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành có sản phẩm cụ thể. Trong đó có tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, đầu tư, phát triển thị trường; ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung quốc gia; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

Phiên chất vấn tiếp tục theo hình thức “hỏi nhanh, đáp gọn”. Mỗi đại biểu chất vấn không quá 1 phút, tập trung vào một vấn đề đúng phạm vi nội dung chất vấn. Thời gian trả lời không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi; thời gian tranh luận không quá 2 phút.

“Đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn thực hiện; đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành thì cần làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên chất vấn ngày 12/11.

Mở đầu phiên chất vấn, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung chất vấn 4 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Thứ hai, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thứ ba, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ tư, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Thời gian chất vấn lĩnh vực tài chính đến 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Khi cần thiết, chủ tọa sẽ mời Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, các bộ trưởng, trưởng ngành báo cáo, giải trình thêm những vấn đề liên quan.