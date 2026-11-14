Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ: Còn nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Mông Cổ và Việt Nam

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch phân ban Việt Nam chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Ngày 12/11, tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mông Cổ và chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Việt Nam, khẳng định quan hệ hai nước luôn duy trì tốt đẹp và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tháng 9/2026, ông gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và cho biết dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 2/2027

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ không ngừng được củng cố, đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải và văn hóa.

Chia sẻ về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đề cập những nội dung từng trao đổi với phía Việt Nam về mở đường bay thẳng giữa hai nước, cũng như thúc đẩy thương mại hai chiều đối với các mặt hàng thịt và gạo. Ông mong muốn các nội dung này tiếp tục được quan tâm, triển khai trong thời gian tới.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã dành thời gian gặp và tiếp đoàn, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mông Cổ. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/11/1954. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện tháng 9/2024 đã tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Việt Nam, khẳng định quan hệ hai nước luôn duy trì tốt đẹp và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng đề nghị Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tiếp tục quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Bộ trưởng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 155,6 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng. Hai bên cần triển khai các giải pháp cụ thể để sớm đạt mục tiêu 200 triệu USD; đồng thời nghiên cứu xây dựng Lộ trình hợp tác kinh tế Việt Nam - Mông Cổ trung và dài hạn, tập trung vào thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, vận tải và logistics.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mông Cổ.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để thịt và sản phẩm chăn nuôi của Mông Cổ đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, an toàn thực phẩm, tiếp cận thị trường Việt Nam; đồng thời mong muốn Mông Cổ tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, cà phê, trái cây, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng. Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác đầu tư, đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư song phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả các Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp năm 2022 và thương mại gạo bền vững năm 2023; tháo gỡ vướng mắc về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, thúc đẩy hợp tác chế biến thịt, bảo quản và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đối với giao thông vận tải và logistics, hai bên cần tăng cường kết nối vận tải đa phương thức, nghiên cứu các tuyến vận tải qua Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ. Việt Nam cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Mông Cổ trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và chống sa mạc hóa.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm phục vụ thị trường hai nước và xuất khẩu sang nước thứ ba. Mông Cổ có thế mạnh về chăn nuôi, sản phẩm thịt, da thuộc; Việt Nam có lợi thế về gạo, cà phê và nông sản. Ông cũng nhấn mạnh cần mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với phía Mông Cổ thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện trong năm 2027 như chương trình của 2 Chủ tịch Quốc hội hai nước đã thống nhất.