Chủ tịch Quốc hội: Mỗi quyết sách phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm các quyết sách nhanh, đúng, trúng, khả thi.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ 2 diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chưa đầy 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Để chuẩn bị kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan, chủ động triển khai nhiều nội dung từ sớm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn ý kiến khác nhau, đồng thời bảo đảm thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP vẫn tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được quan tâm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần năm 2027 là tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.

Quốc hội xem xét 47 dự án luật, nghị quyết

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn, với ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Về lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó thông qua 43 dự án và cho ý kiến đối với 4 dự án khác.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng, Quốc hội xem xét kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 cùng các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo Chủ tịch Quốc hội, không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Ảnh: Media Quốc hội

Về giám sát, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn cần được quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau phải được phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

Các ĐBQH dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

"Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu mỗi quyết sách xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, góp phần hoàn thành chương trình kỳ họp với chất lượng tốt nhất.