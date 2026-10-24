Chủ tịch Quốc hội: Miễn thuế phải thực sự mang lại lợi ích cho người dân

Góp ý về các nội dung sửa đổi chính sách thuế tại phiên thảo luận Tổ chiều 23/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu thiết kế chính sách miễn thuế đúng đối tượng, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm lợi ích thực chất cho người dân.

Phải gắn với lợi ích thực chất của người dân

Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xem xét đồng thời mục tiêu khuyến khích huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục và bảo đảm công bằng, hiệu quả trong thực hiện ưu đãi thuế.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 2 chiều 23/10. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đó, cần xác định đúng đối tượng được miễn thuế, làm rõ tiêu chí hoạt động không vì lợi nhuận, phương pháp xác định thu nhập được miễn thuế; đồng thời có cơ chế kiểm soát, phòng ngừa gian lận, trốn thuế.

Đối với đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá đầy đủ tác động đến giá thành, chất lượng bữa ăn và chi phí của người học, người bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nguy cơ doanh nghiệp lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện để mở rộng sang các hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn kê khai hưởng ưu đãi.

Vì vậy, cần quy định rõ phạm vi hoạt động được miễn thuế, xác nhận số lượng suất ăn thực tế cung cấp, hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập từ hoạt động được ưu đãi. Các hoạt động kinh doanh ngoài phạm vi chính sách phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra, hậu kiểm.

Bảo đảm thống nhất chính sách thuế, tránh bị lợi dụng

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục, y tế và nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho rằng mục tiêu cuối cùng của chính sách là cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Do đó, các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Về chính sách thuế đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm thống nhất với pháp luật đất đai, nhất là tiêu chí xác định và thẩm quyền xác nhận, tránh tình trạng cùng một thửa đất nhưng các cơ quan quản lý xác định khác nhau.

Đối với miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp phục vụ giáo dục, đào tạo, cần làm rõ diện tích thực tế sử dụng cho mục đích này, phân định phần diện tích dành cho kinh doanh, dịch vụ để xác định nghĩa vụ thuế tương ứng.

Liên quan sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho điều hành ngân sách và triển khai dự án đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.