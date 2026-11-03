Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN