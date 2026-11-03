Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 3/11, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

TTXVN

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-102261103123432806.htm