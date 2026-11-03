Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.