Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng tham dự lễ viếng, về phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone cùng Đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ