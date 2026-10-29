Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khi ông giữ cương vị Thủ tướng Lào trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4/2025. (Nguồn: Quốc hội)

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào. Hồi đầu tháng 10, Quốc hội Lào đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Lãnh đạo hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, chuyến thăm lẫn nhau.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên...

Năm 2025, Quốc hội hai nước đã phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách 50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn giữa hai nước. Lễ bấm nút xuất bản online đã diễn ra tại Vientiane, Lào trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân vào ngày 2/12/2025.