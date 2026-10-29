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Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1145071.vnp