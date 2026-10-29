Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân./.