Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiễn Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà tiễn Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ đón và có cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiễn Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đắc Trường

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào đã dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam; thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ và Bộ Tư lệnh Quân khu II.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Đắc Trường

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của mỗi nước và những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương; khẳng định Việt Nam và Lào luôn coi trọng, ưu tiên gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt, đồng thời nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, đồng thời rà soát, cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hai bên cũng nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế. Hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tiễn Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến dâng hương tại đền Chu Hưng, xã Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Đây là địa chỉ đỏ gắn với những dấu mốc quan trọng trong chặng đường đấu tranh cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Vandara Siphandone đã cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội. Hai phu nhân cũng đã đến thăm và trao những phần quà ý nghĩa tặng các em nhỏ và các gia đình tại Làng Trẻ em Birla, Hà Nội.