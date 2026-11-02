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Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam: Tạo động lực mới cho hợp tác song phương

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 2-5/11.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam: Tạo động lực mới cho hợp tác song phương. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam: Tạo động lực mới cho hợp tác song phương. (Nguồn: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, kể từ sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào ngày 5/10 vừa qua.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời tạo thêm động lực để hai bên chuyển những cam kết cấp cao thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-tham-viet-nam-tao-dong-luc-moi-cho-hop-tac-song-phuong-463481.html