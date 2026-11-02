Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam: Nổi bật tính kế thừa và tiếp nối chiến lược, phản ánh sự coi trọng đặc biệt giữa lãnh đạo hai nước

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và nội dung chính chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone?

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân dịp thăm chính thức Lào tháng 10/2026. (Nguồn: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng thời là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên sau khi được Quốc hội khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Điều này đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mỗi nước, mà còn phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong giám sát, đôn đốc việc triển khai các chủ trương, đường lối và thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước

Ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm trước hết nằm ở tính kế thừa và tiếp nối chiến lược mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Do đó, đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Quốc hội, qua đó truyền tải rõ nét thông điệp về những trọng tâm ưu tiên đối ngoại của Lào trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, chuyến thăm còn phản ánh sự coi trọng đặc biệt mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau, cũng như tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.

Ở tầm chiến lược, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đưa nội hàm trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam-Lào. Theo đó, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp trong các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Qua đó, không chỉ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển, hai nước còn từng bước tăng cường tính liên kết, bổ trợ, đan xen lợi ích, tạo thêm động lực và không gian phát triển cho mỗi nước, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích chiến lược của hai dân tộc.

Ở tầm chiến lược, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đưa nội hàm trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Theo Đại sứ, hợp tác Quốc hội Việt Nam-Lào có vị trí như thế nào trong tổng thể hợp tác song phương trong bối cảnh hiện nay, đồng thời những điểm nhấn về hợp tác Quốc hội được phản ánh trong khuôn khổ chuyến thăm ra sao?

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác giữa Quốc hội hai nước giữ vị trí và vai trò quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, pháp lý và thể chế cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên. Được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung và sự gắn bó giữa hai dân tộc, quan hệ giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi, thống nhất phương hướng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai bên sẽ cùng đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, xác định những nội dung cần tiếp tục triển khai; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, thực hiện chức năng giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Một nội dung hợp tác quan trọng khác là tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kết nối giao thông, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Thông qua hoạt động giám sát và phối hợp giữa hai Quốc hội, hai bên có thể kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; đồng thời đôn đốc tiến độ triển khai, góp phần bảo đảm các cam kết, thỏa thuận được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược, định hướng những phương hướng lớn và tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, qua đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác từ cấp Trung ương đến các bộ, ngành và địa phương.

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đại biểu Quốc hội hai nước; đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội đồng nhân dân các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới.

Đây là những kênh hợp tác thiết thực, giúp hai bên nắm bắt sát hơn tình hình thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn kết và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Trên bình diện đa phương, hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Qua đó, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục củng cố sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Với vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình, hai Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa và giám sát thực hiện các chủ trương, định hướng, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân dịp thăm chính thức Lào tháng 10/2026. (Nguồn: VGP)

Đại sứ kỳ vọng như thế nào về hợp tác Quốc hội giữa hai nước trong thời gian tới?

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào thời gian qua luôn được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thể hiện sự tin cậy chính trị và tinh thần trách nhiệm đối với quan hệ giữa hai nước.

Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế, hai bên từng bước củng cố các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Qua đó, hai Quốc hội tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở mỗi nước. Trong giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu và yêu cầu ngày càng cao, hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ tiếp tục được nâng lên về chất, phát huy đầy đủ hơn vai trò của cơ quan lập pháp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và giám sát việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đây không chỉ là yêu cầu từ thực tiễn phát triển của mỗi nước mà còn là đóng góp quan trọng của hợp tác nghị viện vào việc cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào. Theo đó, hai Quốc hội cần tập trung vào bốn định hướng lớn sau:

Một là, tiếp tục củng cố các cơ chế hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả trao đổi giữa hai Quốc hội. Tiếp tục duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Quốc hội, đồng thời phát huy vai trò chủ động của các Ủy ban, cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đại biểu Quốc hội hai nước.

Các hoạt động trao đổi cần tập trung vào những vấn đề hai bên cùng quan tâm, gắn với nhiệm vụ cụ thể và có cơ chế theo dõi kết quả thực hiện. Qua đó, hợp tác nghị viện không chỉ dừng ở trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm mà cần hỗ trợ thiết thực hơn cho hoạt động của mỗi Quốc hội.

Cùng với đó, cần quan tâm đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, hoạch định chính sách, thẩm tra dự án luật, tổ chức giám sát và ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghị viện. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực hoạt động của mỗi Quốc hội và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Hai là, nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lập pháp và giám sát, gắn với việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hai Quốc hội cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Đối với những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến hợp tác song phương, việc trao đổi, tham vấn sớm sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách của nhau, kịp thời nhận diện những điểm chưa phù hợp và nghiên cứu giải pháp xử lý.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò giám sát của hai Quốc hội đối với việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, chương trình, dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Đối với những nội dung triển khai còn chậm hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần tăng cường phối hợp giám sát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị giải pháp xử lý phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan, bảo đảm các cam kết, thỏa thuận được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Ba là, phát huy vai trò của hai Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho liên kết kinh tế Việt Nam-Lào. Trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng được mở rộng, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, hai Quốc hội cần quan tâm rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến đầu tư, thương mại, kết nối giao thông, năng lượng, logistics và các lĩnh vực hợp tác mới, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang ảnh hưởng đến quá trình hợp tác.

Tiếp tục quan tâm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và người dân như thủ tục đầu tư, lưu thông hàng hóa, triển khai các dự án và giao thương qua biên giới. Việc phân định rõ những khó khăn xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thực hiện sẽ giúp xác định đúng giải pháp và cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Qua đó, hai Quốc hội góp phần tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi, thúc đẩy kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Bốn là, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Hợp tác giữa Hội đồng nhân dân các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, cần tiếp tục được quan tâm, gắn với việc giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế biên giới, kết nối hạ tầng và giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tiếp xúc và nắm bắt thực tiễn, các cơ quan dân cử địa phương có thể đóng góp tích cực hơn vào việc triển khai các chương trình hợp tác phù hợp với điều kiện, thế mạnh và nhu cầu của từng địa phương, qua đó củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hai Quốc hội tiếp tục trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp chặt chẽ về những vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau phù hợp với lợi ích của mỗi nước và các nguyên tắc chung đã thống nhất.

Việc phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của mỗi nước và các nguyên tắc chung sẽ góp phần nâng cao tiếng nói, vị thế của mỗi Quốc hội, củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bên cạnh những định hướng hợp tác cụ thể, điều có ý nghĩa nền tảng và lâu dài là hai Quốc hội cần tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đó là sự thủy chung, trong sáng, chân thành, tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau.

Những giá trị quý báu đó tiếp tục được phát huy và vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, hài hòa lợi ích và cùng phát triển.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự tin cậy chính trị được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Quan trọng hơn, hai Quốc hội sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!