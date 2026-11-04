Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Đông; đại diện các sở, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Phú Thọ; đồng thời bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại địa phương giàu truyền thống lịch sử, có nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua nhất là việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân. Đây là những kinh nghiệm quý để Lào nghiên cứu, học tập trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam là mối quan hệ có ý nghĩa chiến lược, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Hai bên cần tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp giữa hai Quốc hội, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Thông tin về tình hình của Lào, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone cho biết, đất nước đang tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, tập trung duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân và giải quyết những khó khăn trong phát triển. Quốc hội Lào cũng tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các địa phương hai nước, Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị tiếp tục phát huy vai trò kết nối của các cơ quan dân cử, chính quyền địa phương; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội, HĐND, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và giám sát ở cấp địa phương. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo và du lịch, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến thăm, làm việc tại tỉnh; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trao quà lưu niệm tặng Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương. Ảnh: Đắc Trường

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đắc Trường

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương có vai trò quan trọng, góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết, Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình, có diện tích hơn 9.300km2, dân số hơn 4 triệu người, quy mô kinh tế khoảng 16 tỷ USD. Tỉnh hiện có quan hệ hợp tác với 6 tỉnh phía Bắc Lào; đã dành hơn 800 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng, đồng thời triển khai một số dự án hỗ trợ xây dựng trụ sở, trường học, bệnh viện.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Thời gian tới, Phú Thọ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, hợp tác y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn lãnh đạo Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa Phú Thọ với các địa phương của Lào; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, triển khai những chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết và thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như giữa các địa phương Việt Nam - Lào.