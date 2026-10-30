Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Đặc biệt, sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trong chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (12/2025), hai nước chính thức nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, xác lập những nguyên tắc nền tảng và định vị mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết 4 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 485. Đến nay, Việt Nam có 300 dự án đầu tư tại Lào, 7 tháng đầu năm 2026 có thêm 20 dự án được đầu tư vào Lào, vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỷ USD với 300 dự án.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần to lớn cùng với hệ thống chính trị trong việc xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở mỗi nước.

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch, hai bên đã phối hợp triển khai các dự án hợp tác trên lĩnh vực văn hóa đạt hiệu quả tích cực, trong đó có việc bàn giao, đưa vào sử dụng dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Vientiane đúng tiến độ theo kế hoạch (12/2025); cùng đề nghị UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Nam No trở thành Di sản thiên nhiên thế giới với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là di sản xuyên biên giới đầu tiên ở khu vực (7/2025).

Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên tích cực triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030, cùng với Nghị định thư hợp tác đào tạo giai đoạn 2022-2027. Năm 2025, Việt Nam cấp cho Lào 1.160 suất học bổng theo thỏa thuận, đồng thời cấp bổ sung 25 suất học bổng theo như đề nghị của phía Lào; và Lào dành 60 suất học bổng cho Việt Nam.

Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình song phương.

Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Việc tổ chức đoàn công tác được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, thiết thực; các hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi nổi, thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Luật Ngân sách sửa đổi có hiệu lực (1/2026), sẽ tạo điều kiện cho các địa phương Việt Nam tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký với đối tác Lào, trong đó có việc cho phép sử dụng ngân sách địa phương để viện trợ cho các địa phương Lào, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Về hợp tác quốc tế, khu vực, tiểu vùng, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng. Việt Nam đã tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2025.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào có khoảng 100.000 người, là một trong những cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời và có truyền thống tại Lào, người Việt tại Lào chủ yếu tập trung tại thủ đô Vientiane, các tỉnh/thành phố trung tâm như Luang Prabang (Bắc Lào), Savanakhet (Trung Lào) và Champasak (Nam Lào).