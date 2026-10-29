Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Trong đó, hợp tác trên kênh nghị viện luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển.

Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo hiến pháp và hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên; phối hợp với Chính phủ và mặt trận trong các vấn đề đối nội và đối ngoại của Nhà nước; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế đã góp phần to lớn cùng với hệ thống chính trị trong việc xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở mỗi nước...